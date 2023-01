Ex-speler (22) van Cercle Brugge krijgt werkstraf wegens oplichting: “Ik ben onschuldig, ik heb dat geld niet eens nodig”

Oost-Vlaanderen “Defecte camera’s, versleten statieven én schulden­put van meer dan 2 miljoen euro”: donkere wolken boven regionale zender AVS

De regionale zender AVS zit in slechte papieren. Het bedrijf kampt met een put van meer dan 2 miljoen euro en vraagt nu bescherming tegen zijn schuldeisers. Journalist Tim Steyaert, tot vorig jaar aan de slag bij de zender, reageert weinig verbaasd. “Zelfs voor een schoonmaakploeg was er géén geld meer.” Hamvraag: is een fusie met TV Oost een oplossing?

9:59