Fietsster (62) gewond door ongeval op de Markt in Groede

Niet de kiel, maar de boeg­schroef brak af van in Wester­schel­de gezonken zeiljacht Mrs. Jones

Nog altijd is niet duidelijk wat precies de oorzaak is dat zeiljacht Mrs. Jones donderdagmiddag zonk in de monding van de Westerschelde, ter hoogte van Cadzand. Nationale Nederlanden, waar de Duitse eigenaar het schip verzekerd had, kan alleen het bericht ontkrachten dat het aan de kiel lag.