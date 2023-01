‘Geen overwinning én geen gestolen punt’

In het tiende competitietreffen sloot Oostburg voor het eerst in wat naar verwachting het laatste seizoen in het zondagvoetbal is met een gelijkspel af. Trainer Fabian Wilson kon daar wel vrede mee hebben. ,,Ik weet niet of je vaak tevreden bent met een gelijkspel’’, zei hij. ,,Het voelde niet echt als een overwinning, maar ook niet als een gestolen punt. Onze keeper had in de eerste helft een paar geweldige reddingen. Die goal net voor rust was balen, maar ik vond ons daarna goed uit de kleedkamer komen. Het was wachten op de gelijkmaker. We speelden goed in de tweede helft en vonden vaak de vrije man, ondanks het slechte veld.’’