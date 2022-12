Geen schade aan bekend kunstwerk van Panamarenko dat door vriesweer in meer was gezonken

Maldegem Nieuw bedrijven­ter­rein Maldegem komt voor Potier Stone geen dag te vroeg: “Snel verhuizen en doorgroei­en naar dubbel zoveel personeel”

De komst van het nieuwe bedrijventerrein De Campagne in Maldegem zorgt voor opluchting bij heel wat bedrijven die vandaag in acute ruimtenood zitten. Het bedrijf Potier Stone op het Vliegplein in Maldegem is een van de kopers van een stevige lap industriegrond. “Mijn personeel is mijn belangrijkste kapitaal. Voor hen moet ik in Maldegem blijven”, klinkt het. Wij gingen langs.

26 december