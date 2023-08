Martijn de Kok is de ‘Koning van de Zomerlopen’

Na drie overwinningen in de Sinkegroep Zomerlopen heeft Martijn de Kok recht op de titel Koning van de Zomerlopen. Die neemt hij over van Mark Verhage, die vorig jaar als de sterkste kwam bovendrijven. In Groede was De Kok na 10,2 km ruim de sterkste. Marieke Mullaert pakte bij de vrouwen haar tweede zege op de langste afstand.