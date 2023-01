Goedsemoeds organiseert eerste ‘kwies’

Goedsemoeds, het genootschap ter bevordering van de Maldegemse dialecten, organiseert op vrijdag 24 januari de eerste Goedsemoedse kwies in Den Hoogen Pad. Het wordt een algemene quiz, gepresenteerd in de Maldegemse dialecten. De vragen zullen ook in het algemeen Nederlands op groot scherm geprojecteerd worden en uiteraard zullen Maldegemse en andere dialecten wel aan bod komen. De quiz wordt gespeeld met teams van vier personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg en inschrijven kan via de website www.goedsemoeds.be.