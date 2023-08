Het geweten van de Visserijfeesten in Breskens stopt ermee: ‘Toen ik begon, was het twee keer niks’

Kelsey van den Hemel brengt haar Terneuzen en Rotterdam samen op Vliegende Hollander Toernooi

Tennisster Kelsey van den Hemel heeft een groep van vijftien Rotterdamse studenten meegenomen naar het Vliegende Hollander Toernooi in haar Terneuzen. Ze is hét gezicht van de studentenvereniging uit de stad waar ze op school zit, binnenkort ook officieel. En ze is blij dat ze haar clubgenoten meteen mee heeft gekregen naar het Zeeuws-Vlaamse toernooi. ,,Het leuke hier is dat er zo veel studenten uit het hele land meedoen.’’