Het huis van Henry is al zes keer geramd door een auto: ‘Wachten tot een auto onze slaapkamer in rijdt’

Kust Knok­ke-Heist voert als laatste kustgemeen­te toeristen­be­las­ting in: “Niemand zit erop te wachten, maar we zijn lang gespaard gebleven”

Knokke-Heist voert als laatste kustgemeente een toeristenbelasting in. Dat doen ze in de vorm van een jaarlijks forfaitair bedrag pér slaapplaats. Hoeveel de uitbaters betalen, is afhankelijk van het soort logies. Ook wie zijn tweede verblijf verhuurt, zal de belasting betalen. “Maar dan valt de tweede verblijfstaks wel weg”, duidt burgemeester Piet De Groote (GBL). Het is aan de uitbaters van toeristische logies om te beslissen of ze de toeristenbelasting doorrekenen in hun eigen verhuurprijs. Maar hoe zit het aan de rest van de kust? Een overzicht.

26 januari