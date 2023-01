Hinder door rioolbreuk in Stadhuisstraat

Buurtbewoners merkten het gat in de straat op. Daarop werd de Stadhuisstraat ter hoogte van nummer 20 afgesloten. Sinds maandag is de rijbaan plaatselijk afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de Hermans-Lybaertstraat en de Vrièrestraat. Er is een plaatselijke omleiding voorzien via de Hermans-Lybaertstraat, Van Maerlantstraat en de Vrièrestraat. Er is geen hinder voor de voetgangers.