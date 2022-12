Hondenweer houdt baasjes niet tegen: hondenlosloopweide officieel geopend

Het nieuwe hondenparadijsje ligt in de Oostveldstraat, op de site van het oud zwembad. Het voorstel kwam van Gertjan Blomme (CD&V). “Er is al een hondenweide aan de Dullaert, maar dat zal op termijn verdwijnen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Hilde Lampaert (N-VA). “In de Oostveldstraat hebben we een losloopzone met twee aparte weiden: een weide voor de kleine honden en een weide voor de grote honden. Na een goede wandeling in de Heldenpark, kan je daar je hond eens los laten lopen. In totaal 900 vierkante meter groot en helemaal ingericht volgens de regels. Er is ook een toegangssas met een aparte poort, zodat honden echt niet kunnen ontsnappen. Een losloopzone is geen hondentoilet. Baasjes zijn dus wel verplicht om de hondenpoep op te ruimen.”