IJzendijke-voetbalster: ‘Mijn eigen doelpunt ging stijf in de kruising’

,,Haha, ik kan er nu gelukkig om lachen. Toen de bal in het doel zeilde, kon ik wel door de grond zakken. Het was ook nog eens de 0-1, dus ook nog eens een belangrijk doelpunt. Het klopt dat de bal er mooi in ging, van randje zestien meter en bijna stijf in de kruising. Gelukkig kregen we vijf minuten later een corner die ik in het doel kopte. Bij corners mag ik mee naar voren gaan, dus het was voor mij dé uitgelezen kans om mijn fout te herstellen.”