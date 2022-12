IN BEELD. Sterrenstoet trekt door Brugge: “De laatste ‘schooistoet’ in onze stad”

Al sinds 1935 trekt de Sterrenstoet tijdens de kerstperiode door de straten van de Brugse binnenstad. Een traditie die het Comité voor Initiatief in ere houdt. Onder het toeziend oog van regisseur Jan Bonne geven een 100-tal figuranten gestalte aan deze kleine stoet met een groot hart want de opbrengst die de ‘busseschudders’ verzamelen gaat naar Welzijnsschakel Integraal, dat zich inzet voor de kansarmen in de stad.

Er heerst een gezellige familiale sfeer in de ruimte waar de figuranten verzamelen om zich klaar te stomen voor hun tocht door Brugge. Voor velen is het een blij weerzien na twee sabbatjaren, want ook voor de Sterrenstoet was de pandemie net zoals de wereldoorlogen een stevige spelbreker. Schepen van Cultuur en lid van het Comité voor Initiatief, Nico Blontrock, is van mening dat deze volkse stoet moet blijven bestaan: “Het brengt sfeer in deze kerstperiode, misschien ook een beetje als tegenpool voor het commerciële gebeuren in het stadscentrum. En er wordt een Brugs sociaal doel gesteund en dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk.”

Toeristen reageren enthousiast

Onder de figuranten treffen we het echtpaar Maria Hasaert (56) en Ronald De Nys (62), die samen Maria en Jozef vertolken. “Wij doen dat zeker al 15 jaar. Ondertussen wonen we in Ichtegem maar net zoals voor de Heilige Bloedprocessie komen we graag terug naar mijn geboortestad. Het is nu de tweede keer dat we op een kar zitten maar voorheen zat ik op het ezeltje, want we waren toen op weg naar Bethlehem. We vinden het nog steeds een leuke ervaring en zouden hier graag nog lang mee doorgaan. Voor de zussen Carmen (60) en Carine (62) Dusautoir is het de vijfde keer dat ze meestappen in de groep van de notabelen. “We vinden dit een heel nobel initiatief en er heerst een hartelijke sfeer onder de deelnemers. We merken dat de toeristen langs het parcours heel enthousiast zijn.”

Volledig scherm Maria Hasaert (56) en Ronald De Nys (62)vertolken Maria en Jozef. © Benny Proot

Sinds 2013 verleent Vrije basisschool De Zonnetuin uit Sint-Kruis zijn medewerking aan de Sterrenstoet. Directeur Nathalie Clerckx: “We stappen mee met een groep die kerstliedjes zingt. Er zitten enkele leerkrachten bij maar ook familie en vrienden die mij willen steunen in dit project. We hebben afgelopen woensdag gerepeteerd bij mij thuis. Ik vind het fijn dat de initiatiefnemers een goed doel steunen.” Dany De Wispelaere vertolkt de rol van de belleman die in zes verschillende talen ‘Wees vrijgevig voor de armen van Brugge’ zegt. “Het is de laatste schooistoet in onze stad. Vroeger was er vlak voor de winter een stoet waarbij men vroeg om vrijgevig te zijn voor de kansarmen. Het is belangrijk dat deze laatste winterstoet niet verloren gaat.”

Volledig scherm Nathalie Clerckx met haar groep die kerstliedjes zingt. © Benny Proot

Volledig scherm De zussen Carmen (60) en Carine (62) Dusautoir. © Benny Proot

Trots om deel te nemen

Geoffry Venour (76) stapt al meer dan 25 jaar mee op. Vroeger was dat met de Brugse Kleppers en na de ontbinding van deze vereniging besliste hij om op zijn eentje door te gaan. “Dit was een belofte tegenover mezelf omdat ik op mijn 49ste een hartoperatie overleefde en ik heb toen beloofd om iets terug te doen voor mijn medemens. Ik vertolk de rol van een smid in de groep van het Brugse volk.” Cecile Jacques (87) is zonder twijfel één van de oudste figuranten: “Ik vind het heel zinvol dat de mensen kunnen zien hoe het vroeger was en dat we tonen dat het belangrijk is om de minstbedeelden te helpen.” De stoet wordt afgesloten door een mobiele beiaard met 24 klokken die bespeeld wordt door Paul Vanden Abeele (91), die maar liefst 27 jaar de brandklok in de Boeveriestraat met de voeten bespeelde en hulpbeiaardier van het Brugse Belfort was tussen 1957 en 1959. “Ik ben heel trots als inwoner van onze stad om aan deze stoet te kunnen meewerken. Ik speel kerstliedjes en dat valt bijzonder in de smaak bij de voorbijgangers die vaak applaudisseren als ik passeer.”

Volledig scherm Geoffry Venour (76) stapt al meer dan 25 jaar mee op. © Benny Proot

Volledig scherm Beiaardier Paul Vanden Abeele sluit de stoet af. © Benny Proot

