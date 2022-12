Inbrekersalarm probeert roet in het eten te gooien, maar theatergezelschap ‘de Roovers’ maakte er een unieke avond van in het gemeentehuis van Aalter

Eeklo/AalterHet auditorium van het gemeentehuis in Aalter deed afgelopen vrijdag dienst als nood-theaterzaal voor de voorstelling ‘Vloek!’ van het Antwerps theatergezelschap ‘de Roovers’. De voorstelling liep echter niet van een leien dakje, want door een technische storing loeide een inbrekersalarm een avond lang doorheen het gebouw. Toch slaagde men erin er een unieke avond van te maken en deelden de acteurs zelf hun drankvoorraad uit aan het publiek.

Net zoals de titel van het theaterstuk deed vermoeden leek er vrijdagavond een vloek te rusten op de voorstelling van het Antwerps theatergezelschap ‘de Roovers’. Door verbouwingswerken kon de voorstelling niet doorgaan in Cultuurcentrum De Herbakker, waardoor er last-minute naar een oplossing gezocht moest worden. Die werd gevonden in het auditorium van het gemeentehuis in Aalter.

De voorstelling zou om 20.30 uur van start gaan, maar een half uur voor aanvang werden zowel de toeschouwers als de acteurs opgeschrikt door een hels kabaal. Het bleek het inbrekersalarm te zijn dat door een storing was aangeslagen. Het probleem kon echter niet opgelost worden, waardoor de voorstelling in eerste instantie zo’n 40 minuten werd uitgesteld. In afwachting van een oplossing werd op vraag van het publiek een voorbeschouwing van het toneelstuk gegeven door het gezelschap. Zij gingen uiteindelijk, na overlegd te hebben met het publiek, toch van start met de show. Het alarm ging echter om de zoveel minuten nog steeds af. “We proberen het te negeren, maar als jullie zich niet kunnen inleven in het stuk, dan mag je dat eerlijk zeggen, dan stoppen we ermee. Hetzelfde geldt voor ons”, kwamen de acteurs met het publiek overeen.

Uiteindelijk werd het een fantastische show en werd het irritante gepiep naar de achtergrond verbannen. “Het was op zijn minst gezegd een unieke avond”, zegt Beatrijs Hollebosch, directeur cultuur bij de stad Eeklo. “In de eerste plaats zijn we enorm tevreden en dankbaar voor de hulp die we in Aalter hebben gekregen. Dat was niet evident, zeker op een vrijdagavond.” Hollebosch sprak intussen ook al met de acteurs van ‘de Roover’. “De passage in Aalter zal zeker blijven hangen. Vlak voor de show deelden ze nog hun drankvoorraad uit aan het publiek.” Ook voor hen was het een bijzondere avond, maar er kwamen toch enkel positieve reacties.

Vanuit CC De Herbakker kwam er na het weekend nog een mail naar de toeschouwers van de avond. “Door het inbraakalarm kregen jullie niet de beleving die jullie van ons gewend zijn. We bieden dan ook onze excuses aan en bezorgen jullie een cultuurbon ter waarden van 10 euro ter compensatie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.