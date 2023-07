Inwoner Schoondijke wint 2 ton in Staatsloterij

Eindelijk mogen de dansers van Anita Bekers het podium weer eens op: ‘Ontzettend spannend’

De dansers van Balletschool Anita Bekers mogen na vijf jaar eindelijk weer het podium op. In het Ledeltheater in Oostburg zullen 125 dansers te zien zijn tijdens de voorstelling ‘Let’s BoogieWoogie’. ,,In alle moeilijke tijden heeft kunst voor verbinding gezorgd, dat is onze boodschap.”