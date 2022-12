Izola is de eerste kerstbaby van het Meetjesland: “Het zal telkens een dure eindejaarperiode worden”

Maldegemnaren Jano en Silke glunderen na hun speciale kerstnacht. Ze werden de trotse ouders van hun eerste kindje Izola. Ze weegt 2,74 kilogram en is 49 centimeter groot. “Ik was uitgerekend voor 29 december, maar zij had duidelijk iets anders in gedachten", lacht Silke die liever niet op de foto wil. Haar partner Jano doet het maar al te graag. “Na het zien van de laatste monitorbeelden had de gynaecoloog aangegeven dat het voor ieder moment kon zijn. Ik was zaterdagmiddag rond half 11 binnen gebracht. ‘s Avonds zijn de weeën dan begonnen. Met een beetje hulp van de dokter is ze om 3.06 uur geboren.”