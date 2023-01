Joe Buck trekt zich voorlopig terug: ‘Mijn hoofd is nu gewoon te vol’

Hij stopt niet met muziek maken, maar wil de komende tijd vooral aan zichzelf werken. ,,Dit betekent geen shows, geen tour en eventjes geen nieuwe releases. Ik dacht dat ik klaar was om een nieuw hoofdstuk te delen vol nieuwe verhalen, liedjes en shows, maar na gesprekken met mijn team, therapeut en dierbaren, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er nu nog niet klaar voor ben. Mijn hoofd is nu gewoon te vol en daarom moet ik er eerst aan werken om mentaal weer op een betere plek te komen.”

In maart stond een clubtour met acht optredens in het hele land op het programma. Die zijn afgeblazen. Op 18 mei, Hemelvaartsdag, staat hij op het programma bij Graauwrock. Of dat optreden doorgaat, is nog onduidelijk.

Joe Buck werd bekend dankzij zijn hit The way you take time, maar brak in 2021 pas echt door bij het grote publiek dankzij zijn bijdragen in het tv-programma Beste Zangers. Twee weken geleden werd hij tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis onderscheiden met de Sluise Kanjer.