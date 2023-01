Jordy en Lien winnen goud en zilver op keuringswedstrijd Agriflanders

Brugge/Ommeland IVBO haalde 120 ton asbest op in 2022: “Deze sluipende moordenaar is een gevaar voor de volksge­zond­heid”

In heel wat huizen en tuinen in Vlaanderen vind je nog asbesthoudende materialen. IVBO is, met steun van de Vlaamse Overheid en OVAM, op 1 september 2022 gestart met een ophaling aan huis van grotere hoeveelheden asbestafval. En met succes, want sinds de start van het project maakten heel wat inwoners in Brugge en Ommeland gebruik van deze dienst. IVBO haalde sinds september 120 ton asbest aan huis op.

18 januari