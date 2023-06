Jort (15) uit IJzendijke: ‘Ik vind het hartstikke leuk om in Zeeuws-Vlaanderen te wonen’

,,Gelukkig wel, want ik stond voor geen enkel vak een onvoldoende voor de examens. Ik maak me wel een beetje zorgen over scheikunde, maar ik denk dat het wel goed komt, hoor. Het wachten op de uitslag is natuurlijk wel erg spannend. Als ik slaag, heb ik het vmbo-tl afgerond en ga ik naar Scalda in Middelburg. Ik ben twee keer naar een open dag geweest en de opleiding Marketing & Communicatie leek me het leukst om te doen. Vooral ook omdat economie mijn lievelingsvak is.”

,,Sowieso ga ik een week met mijn vader en een week met mijn moeder op vakantie. Mijn ouders zijn gescheiden dus ik ga met allebei afzonderlijk op vakantie, beide keren in Nederland. Verder zal ik met mooi weer zeker af en toe eens naar het strand gaan. Ik woon in IJzendijke, dus dat is hartstikke dicht bij de kust. Ook zal ik veel aan het werk zijn, denk ik. Sinds twee jaar werk ik bij café La Porte d’Or in IJzendijke. Dat is zo ontzettend leuk om te doen, dus het is absoluut geen straf om veel te werken in de zomer.”