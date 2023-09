Kaaipop in Breskens heeft de ambitie te groeien: ‘Muziek zal altijd de hoofdmoot blijven’

UPDATE Auto belandt in sloot N290 in Zaamslag, bestuurder onder invloed van alcohol

Een personenauto raakte zaterdagochtend van de weg en belandde in een greppel naast de N290. De bestuurder, een 23-jarige vrouw uit Kloosterzande, is niet gewond geraakt maar was volgens de politie wel onder invloed van alcohol (490 Ug/l).