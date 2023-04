Kees is zijn trouwring kwijt, vlak voor zijn 50-jarig huwelijksjubileum

Zondagmiddag 19 maart. Kees en Marjan maken – zoals ze dat zo vaak doen – een wandeling. Ditmaal kiezen ze voor een bezoek aan Breskens. Ze lopen vanuit het centrum van het dorp naar Hotel de Milliano aan de Promenade. ,,Het was een winderige dag”, vertelt Kees. ,,Ik had een tas bij me, maar daar zat vrijwel niets in. Door de wind ging-ie alle kanten op. Toen heb ik de tas opgevouwen en onder mijn arm gedragen. Ik denk dat ik tijdens dat moment mijn trouwring ben verloren. Aan de tas zat een groot handvat en daarmee ben ik langs mijn hand geschuurd, is mijn vermoeden.”