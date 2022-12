KIJK. Chicste hotel van Knokke-Heist houdt uitverkoop: schilderijen, lampen, zetels en bestek moeten weg wegens renovatie

Knokke-HeistEen van de meest exclusieve hotels van het land, La Réserve in Knokke-Heist, houdt uitverkoop vlak voor de geplande renovatiewerken. Luxeservetten, poefen in namaak krokodillenleer of een vitrinekast: je koopt het voor een scherp prijsje. Zo is een vergulde spiegel vanaf nauwelijks 25 euro van jou. “Het is toch zonde om zo’n kwalitatieve stuks weg te gooien”, zegt ondernemer Bart Versluys. Onze reporter ging al eens kijken wat er nog zoal op de kop te tikken valt.