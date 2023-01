Kust blikt terug op kerstvakantie met 540.000 dagtoeristen en 1,7 miljoen overnachtingen

Beernem/Maldegem Emotioneel afscheid van geliefde dorpssla­ger Rik (59): “Op 1 januari werd het voor ons veel vroeger donker dan de avond viel”

“Het gemis is te hard om onder woorden te brengen. Te pijnlijk om te voelen. De realiteit dringt nog steeds niet helemaal door. Je was bijzonder graag gezien en was een prachtmens, op zoveel manieren.” In Beernem is zaterdagochtend op een emotionele manier afscheid genomen van Rik Van Hoecke (59). De dorpsslager kwam één week eerder om het leven bij een tragisch jachtongeval. Zijn dochters, vrouw en vrienden spraken mooie woorden. De Sint-Amanduskerk was te klein om iedereen een plaats te geven.

