“Laat de zon in het park!”: senioren Zonnepark willen meer bruis in hun wijk

EekloDe senioren van de wijk Zonnepark in Eeklo willen meer bruis in hun buurt. Met het project ‘Laat de zon in het park!’ willen ze mekaar meer ontmoeten, en dichter bij mekaar komen. Wij gingen op bezoek.