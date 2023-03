Leden Aardenburg akkoord met stap naar zaterdagvoetbal

Digitale parkeerver­gun­nin­gen voor bewoners Sluis en Cad­zand-Bad

Je kunt het je in een tijd waarin alles digitaal gaat nauwelijks voorstellen, maar in Sluis en Cadzand-Bad worden parkeervergunningen nog op papier uitgeven. Daar komt verandering in. Inwoners vragen vanaf 1 januari 2024 hun parkeervergunning digitaal aan.