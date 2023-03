Leefstijlcoach Maud (23) helpt scholieren Zwin College met overgewicht en stressklachten

Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen heeft nieuwe voorman: ‘Besef dat we in een prachtige streek wonen’

,,De heersende gedachte is dat wij nog meer toeristen naar de kust willen trekken. Dat is precies wat we niet doen.” Nee, de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen wil juist meer spreiding van toerisme, zegt de nieuwe voorzitter Robert Jan Calon uit IJzendijke.