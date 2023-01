Leerlingen basisschool Sint-Antonius wandelen voor wijkcentrum De Kring

Eeklo ‘Kleine’ Delhaize houdt zaterdag totale uitverkoop wegens faillisse­ment: “Alles aan halve prijs”

De AD Delhaize in de Stationsstraat in Eeklo houdt nu zaterdag 28 januari een totale uitverkoop. De winkel in het centrum van Eeklo ging twee weekends geleden geruisloos dicht, maar gaat nu dus nog voor een laatste keer open.

26 januari