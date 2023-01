LEVENSVERHAAL. Dorpsslager Rik (59) was harde werker én levensgenieter: “Na elke barbecue bleef hij steevast hangen om mee te feesten”

Oedelem/KleitHet Oedelemse gehucht Oostveld verloor zondag haar dorpsslager Rik Van Hoecke (59) door een tragisch jachtongeval. Rik groeide echter op in Kleit, bij Maldegem, en was ook daar een waar begrip. Niet in het minst door de vele barbecues die hij er organiseerde. “Maar Rik reed ook graag met de motor en stond als 16-jarige ooit in het eerste elftal van FC Kleit”, getuigen jeugdvrienden. Een portret van een joviaal man, die dinsdag 60 jaar zou zijn geworden.