Lid van Roemeense inbrekersbende krijgt mildere straf

Een inbreker forceerde op 30 september 2017 de voordeur van een café in Knokke. Hij kraakte vervolgens de bingoautomaat en nam de vlucht met een kluis. Even verderop werd de buit enkele minuten later opgepikt door een Ford Galaxy. Het voertuig bleek op naam te staan van een Roemeen uit Blankenberge en was ook al gebruikt bij een voorverkenning.

Het was tijdens die verkenning dat Cristian N. met kopstuk Gheorghe-Valentin I. belde. Zijn bende werd uiteindelijk vervolgd voor een hele reeks inbraken in onder meer Aalst, Knokke, Blankenberge en Leuven. I. werd op 14 januari 2018 op heterdaad betrapt in Leuven en werd op 26 november 2018 veroordeeld tot 4 jaar cel. Negen kompanen kregen toen celstraffen van 12 tot 30 maanden. Eén van hen was Cristian N. De Roemeen werd bij verstek veroordeeld, maar tekende intussen in de gevangenis verzet aan tegen z’n straf.

Op z’n tweede proces gaf de Roemeen toe dat hij betrokken was bij twee inbraken op de Grote Markt van Aalst. Daarbij werd in september en november 2017 in totaal bijna 10.000 euro buitgemaakt. Zijn advocaat vroeg de rechtbank met succes om een mildere straf.

