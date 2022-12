Lokale politie Damme/Knokke-Heist stelt vier nieuwe medewerkers voor

Kortrijk Bedrijf Vandelanot­te, waar zelfs met oprotpre­mie van 7.500 euro niemand opstapt, groeit spectacu­lair: nu al 587 werknemers en 60 miljoen euro omzet

Accountants- en auditkantoor Vandelanotte zit in de lift. Het bedrijf klopt af op 25 procent groei, vergeleken met 2021, goed voor 60 miljoen euro omzet. Vandelanotte zet zijn overnamekoers van de afgelopen jaren verder. En het personeelsbestand groeit met 33 procent. “We worden steeds beter in wat we doen en we trekken het juiste talent aan”, zegt CEO Nikolas Vandelanotte.

