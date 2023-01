Maldegem wil meer toeristen lokken: “Onze gemeente weer op de kaart zetten”

Maldegem wil een halftijdse ambtenaar aanstellen, die zich enkel moet bezighouden met de uitbouw van het luik toerisme in Maldegem. “Nu gebeurt dat verspreid over verschillende diensten, maar we willen een ambtenaar die dat helemaal naar zich toetrekt”, zegt schepen Annelies Lammertyn (CD&V). “Zo willen we Maldegem weer wat meer op de kaart zetten, als mooie stek voor wie ook Brugge, Gent en onze kust bezoekt. We gaan voor een actief toeristisch beleid. Op onze website willen we een aparte pagina waar toeristen alle info kunnen vinden, en we willen ook weer duidelijk zichtbare infopunten in onze gemeente.”