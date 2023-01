Man probeert vriendin te wurgen tijdens vakantie in Knokke: "Hij is een gevaar als hij gedronken heeft”

Knokke-HeistEen 28-jarige man uit Marche-en-Famenne riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor poging tot doodslag op z’n toenmalige vriendin. Tijdens een driedaagse uitstap in Knokke probeerde Guillaume H. het slachtoffer te wurgen. Hij ontkent evenwel dat hij haar dood wilde.

De beklaagde en het slachtoffer leerden elkaar in november 2019 kennen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het kwam tot een relatie, die enkele maanden zou duren. Al van bij het begin werd de relatie tussen Guillaume H. en z’n vriendin gekenmerkt door agressie. Zeker als hij gedronken had, kon de twintiger volgens zijn ex bij momenten helemaal door het lint gaan.

Na een zoveelste ruzie wilde het slachtoffer het goedmaken door een Bongobon voor twee nachten te kopen in een tipi in Knokke-Heist. De eerste nacht al pleegde H. echter vluchtmisdrijf, nadat hij onder invloed van alcohol enkele wagens had geramd. De morgen nadien bleek de man maar liefst 2,92 promille in z'n bloed te hebben. Zijn vriendin kon niet lachen met z’n fratsen en op 10 september 2021 kwam het opnieuw tot een hevige ruzie in de tipi. Een getuige hoorde hoe de vrouw klappen kreeg en verwittigde de politie. Agenten troffen haar buiten aan de tent aan met blauwe plekken en wurgsporen in haar hals. Ze vertelde dat haar vriend haar tot twee keer toe vijftien seconden bij de keel had genomen. “Sterf”, zou Guillaume H. daarbij geroepen hebben.

De beklaagde beweerde dat hij z’n vriendin enkel wilde kalmeren. Zijn advocaat vroeg donderdagmorgen om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Het is onvergeeflijk van haar bij de keel te grijpen, maar hij heeft niet de eerste slag uitgedeeld”, pleitte meester Jasper Bolle, die om een voorwaardelijke straf vroeg. “Mijn cliënt had ook zelf blauwe plekken en z'n hemd was gescheurd. Hij ontkent dat hij het slachtoffer wilde doden.” Guillaume H. nam op de zitting ook zelf het woord. Hij gaf toe dat hij nog af en toe alcohol drinkt. “Maar geen trappisten of zware bieren meer”, vertelde hij. “Enkel lichtere bieren en sangria.” De rechter kon niet echt lachen met die uitspraak. “U bent een gevaar als u gedronken heeft”, klonk het. Vonnis op 16 februari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.