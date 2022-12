Meer vrijheid voor honden op het strand van Zeebrugge

Tot voor kort moesten honden in die periode aangelijnd blijven tussen het strandgedeelte en de gemeentegrens met Blankenberge. “Dit is een voorstel van gemeenteraadslid Sandrine De Crom waar we graag op ingaan”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We hebben de politieverordening in die zin aangepast." In de zomerperiode, van 15 maart tot 15 oktober, geldt er enkel een beperking in de strandzone (tussen de Saint-George’s Day Wandeling en het einde van de zeedijk): daar moeten de honden aan de leiband gehouden worden. In het stuk tussen Zeebrugge en Blankenberge mogen honden wel vrij rondlopen.