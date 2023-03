Moeten Sluise strandpaviljoeneigenaren straks hun zaak afbreken? Het zou zomaar kunnen

De gemeente Sluis werkt aan een nieuw strandbeleid, waarin bijvoorbeeld de veiligheid en ruimtelijke ordening van de stranden geregeld wordt. Afgelopen zomer heeft de gemeente badgasten ondervraagd over wat zij van de stranden vinden, inwoners hebben een digitale vragenlijst ingevuld en de gemeente is met ondernemers gaan praten. Daaruit is een voorlopig plan gerold, dat onlangs aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Die is zo kritisch dat strandpaviljoenhouders in 2039 wellicht hun zaak zien verdwijnen.