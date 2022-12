Na drie jaar stilte op het strand van Knokke-Heist, mogen strandbars vanaf 2023 weer muziek afspelen: “Mét duidelijke afspraken en regels”

Knokke-HeistDe decibeltoeristen? Die zagen ze in Knokke-Heist liever niet. Dus besloot de gemeente - onder leiding van wijlen burgemeester Leopold Lippens - midden de zomer van 2019 om alle dj’s uit de strandbars te weren. Vanaf 2020 was zelfs élke vorm van muziek er verboden. Dus óók achtergrondmuziek of een simpele radio. “Mensen komen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen”, motiveerde Lippens destijds zijn beslissing. Vanaf 2023 komt er opnieuw verandering in. “Maar mét duidelijke regels", stelt bevoegd schepen Anthony Wittesaele. Want wie droomt van strandfeestjes, mag de hoop snel opbergen.