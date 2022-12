Na drie jaar stilte op strand van Knokke-Heist mogen beachbars weer muziek spelen: “Maar bij elke overtreding trekken we de vergunning in”

Knokke-Heist INTERVIEW. Bart Versluys (51) start met renovatie luxehotel La Réserve: “De verwachtin­gen liggen hoog, maar we hebben toppers in huis”

Anderhalf jaar nadat ondernemers en vrienden Marc Coucke en Bart Versluys het luxueuze hotel La Réserve in Knokke-Heist aankochten, starten grootschalige renovatiewerken in de lobby, de bar, het restaurant en de kelder. De iconische zaak gaat op 9 juli 2023 weer open als vijfsterrenhotel, met de stempel van driesterrenchef Peter Goossens in de keuken. “Er zal hier dag en nacht gewerkt worden”, zegt Bart Versluys, die zijn plannen met La Réserve ontvouwt.

10:36