Niels de Krijger twee jaar langer bij vv Cadzand

De club en coach zijn zeer tevreden over de geboekte progressie en verlengen de samenwerking nu met nog twee jaar.

Langs de lijn krijgt De Krijger de ervaren trainer Ruud Cornelis als assistent naast zich. Cornelis was tussen 2002 en 2016 in twee perioden al actief als hoofdtrainer bij de club uit het kustdorp. Cadzand bezet op dit moment de elfde plaats in de vierde klasse A.