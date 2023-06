Nieuw hotel en appartementengebouw versterken ‘Normandisch’ Cadzand-Bad

Update Brug van Sas van Gent weer open voor wegverkeer, na de zoveelste stremming in korte tijd

De brug bij Sas van Gent is sinds woensdagmiddag weer open voor wegverkeer. Dinsdagavond viel de draaibrug in panne. Alweer. Voor de derde keer in een paar maanden tijd was-ie door een technische storing voor het wegverkeer een onneembare horde geworden.