Nieuwe ‘cultuurkaart’ UITPAS geeft toegang tot activiteiten in negen (!) gemeenten rond Brugge: “Eigenlijk waren we hier al jaren vragende partij voor”

RegioBeernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke gaan hun cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod op elkaar afstemmen. Met behulp van de UITPAS, tastbaar en zo groot als een bankkaart, kunnen inwoners van alle gemeenten voorstellingen bijwonen. Het is een unieke samenwerking die in 2023 start.

“Als burgemeesters zijn we eigenlijk al jaren vragende partij voor voor meer culturele samenwerking in de regio", zegt Jos Sypré (CD&V), burgemeester van Beernem. De West-Vlaamse Intercommunale WVI, waar de genoemde gemeenten in vertegenwoordigd zitten, nam de regierol op zich. Uit een bevraging bleek de UITPAS het wondermiddel om cultuur, sport en vrije tijd beter toegankelijk te maken, ook voor inwoners uit omliggende gemeenten.

UITPAS is een vrijetijdskaart die de participatie aan cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten moet stimuleren voor iedereen. Met deze vrijetijdspas kan elke burger die deelneemt aan een activiteit punten sparen en opnieuw inruilen wanneer je deelneemt aan sport-, cultuur- of vrijetijdsactiviteiten. Je kan in deze negen lokale besturen en over heel Vlaanderen en Brussel punten inruilen voor voordelen bij elke UITPAS-organisatie van alle deelnemende steden en regio’s. In alle UITPAS-gemeenten in de regio Brugge, Vlaanderen en Brussel kan men dus op zoek gaan naar een korting, gadget of cadeau of een unieke beleving.

Lumière, Scharpoord...

De UITPAS is te koop bij onder meer In&Uit, de buurtcentra en via het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Je betaalt eenmalig vijf euro voor een kaart die levenslang geldig is. Inwoners met een laag inkomen kunnen de UITPAS aankopen voor één euro. Het aanbod zal zich vanaf de zomer 2023 gaandeweg uitbreiden. Vanaf maandag 16 januari 2023 kan je in Brugge met het pasje alvast terecht in alle bibliotheekfilialen, cinema Lumière, KAAP en Circusatelier Woesh. De zalen van het Cultuurcentrum (Stadsschouwburg, MaZ, Daverlo, De Dijk, Biekorf) volgen met de start van het nieuwe seizoen.

In Knokke-Heist gaat het onder meer over Cultuurcentrum Scharpoord en bezoekerscentrum HEY.

Alle info en een overzicht van de verkooppunten is terug te vinden op uitpasregiobrugge.be. Wie de UITPAS vaak gebruikt, kan ook de app terugvinden in de App-store.

