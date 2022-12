Noord-Franse drugskoeriers krijgen 2 jaar cel: “We kwamen naar Zeebrugge om pizza’s te eten”

Het onderzoek ging van start toen de politie informatie kreeg over Jos V. (45) uit Blankenberge. De man hield zich naar verluidt bezig met de verkoop van cannabis, speed en cocaïne. Speurders voerden een telefonieonderzoek uit en kregen op die manier ook Wanda L. (44) in het vizier. De vrouw uit Blankenberge had eveneens veel contacten in het drugsmilieu en verwees soms personen door naar haar broer Glenn (39).

De speurders wisten dat Glenn L. op 15 februari mogelijk een afspraak had met z’n leveranciers. In de buurt van z’n woning in Zeebrugge kon de politie een Franse Renault Clio klemrijden. In de auto werden geen drugs gevonden, maar L. verklaarde wel spontaan dat hij een levering van 20 gram heroïne verwachtte. Bij zijn zus werd dan weer 130 gram speed aangetroffen. De inzittenden van de Renault ontkenden drugs te verhandelen. De Fransman Hakim B. (30) bleek via Snapchat echter regelmatig Belgische adressen te ontvangen. Net als zijn Algerijnse kompaan Khalid L. (31) had hij ook veel foto’s van drugs in zijn gsm.