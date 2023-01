Nu nog een bouwwerf, maar deze zomer moet nieuwe ‘Place m’as-tu vu’ zichtbaar zijn

Veel meer dan een grote stelling is er momenteel niet te zien, maar daar moet snel verandering in komen. “Door de coronacrisis en oorlog in Oekraïne liepen de werken wat vertraging op”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Demeyere (GBL). “Bedoeling is dat de glazen koepel en het bovendek tegen eind juni zichtbaar zijn. In het najaar wordt dan gestart met de heraanleg van het openbaar domein rond het plein. Eenmaal alles is afgewerkt, moet het plein opnieuw de grandeur van weleer uitstralen.”