Nu ze er nauwelijks mee kunnen verdienen, verkopen Stefan en Daisy hun vakantiewoning in Groede

Koen Leenhouts schaakt in Vlissingen al als een grootmees­ter: ‘Mijn titel hangt nog ergens in de twilight zone’

Koen Leenhouts straalde zaterdagmiddag, na afloop van het 25ste HZ schaaktoernooi. ,,Ik heb hier als een grootmeester gepresteerd”, zei de IJzendijkenaar, die formeel nog ‘internationaal meester’ is. Hij kwam in Vlissingen uit op een score van 7 uit 9, eindigde gedeeld derde en streek zo'n 400 euro aan prijzengeld op. ,,Dit doet me echt deugd. Het is mijn beste resultaat hier sinds 2006.”