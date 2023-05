Onbekende ‘Zwin-dode’ op lijst van Interpol: ‘Naam op het graf is eerste doel’

Wie is toch de vrouw, die in 1994 in stukken werd gevonden bij Retranchement? Met de Operation Identify me vraagt de politie in samenwerking met Interpol internationaal aandacht voor het mysterie. ,,Een naam op het graf, dat is het eerste doel.’’