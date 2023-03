Onderhandelaar met Islamitische Staat en defensiespecialist komen naar Oostburg

de agenda De Bonte Avond Club in Sluiskil is al meer dan 70 jaar een grote familie

De Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over de Bonte Avond Club (BAC) in Sluiskil. Vanaf zaterdag staan de leden van de ontspanningsvereniging in het Meulengat weer op de planken met de voorstelling ‘Ik kan het niet alleen’.