Online inschrijven voor sport- en themakampen

Tussen 18 en 25 januari kan je inschrijven voor de activiteiten voor kinderen tijdens de krokus- en paasvakantie. De gemeente Maldegem heeft opnieuw heel wat leuke activiteiten in petto. Op het programma staan klassiekers zoals dansen, atletiek en knutselen, maar kinderen kunnen ook proeven van nieuwe sporten zoals roundnet of een bezoekje brengen aan de politie of brandweer. Tijdens de vakantieperiodes organiseert de gemeente zelf of in samenwerking met clubs of externe organisatoren heel wat leuke sport- en themakampen voor kleuters en lagereschoolkinderen. Dit zowel halve dagen als volledige dagen, al dan niet met opvang voor en na. De activiteiten vinden plaats in Sporthal MEOS, in de K-ba of in de accommodatie van de externe organisator.