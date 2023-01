Ontdek de geschiedenis van Zeebrugge en Damme tijdens op de fiets

ZeebruggeZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van oude trein- en tramsporen. Zo ontdek je Zeebrugge, Damme tijdens een leerrijke fietstocht.

Start- en aankomstplaats: Zeebrugge, lng-terminal Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

Ontdek het mooie Zeebrugge en omstrekens tijdens deze fietstocht van zo’n 39 kilometer. Hier ligt de tweede grootste haven van België, na die van Antwerpen, en een van de grootste en meest moderne in Europa. In het maritiem themapark Seafront leer je alles over de haven en haar geschiedenis en vind je een echte Russische duikboot en het lichtschip de West-Hinder terug. Ten westen van Zeebrugge liggen prachtige duinen. Het is een beschermd park waar talloze vogelsoorten leven. Op de route kom je heel wat bezienswaardigheden tegen.

Volledig scherm lichtschip de West-Hinder. © Benny Proot

Schuur Ter Doest is zeker een bezoekje waard. Deze imposante vroeggotische abdijschuur uit de 14de eeuw van de voormalige cisterciënzerabdij werd onlangs gerestaureerd. Ook voor Fort Lapin, een extra versterking die in 1665 werd gebouwd aan de noordrand van stad, is het waard om eens van je fiets te stappen. Vandaag is Fort Lapin de benaming van de buurt in het zuiden van de wijk Sint-Jozef waar vroeger het fort gesitueerd was.

In Damme kom je alles te weten over het personage van Charles De Coster in het Uilenspiegelmuseum. Geniet onderweg van de prachtige natuur in reservaat ‘De Stadswallen van Damme’ en van het Verbrand Fort, dat tijdens Spaanse Successieoorlog tot de verdedigingslinie behoorde om Brugge en Damme te beschermen tegen aanvallen vanuit de Noordelijke Nederlanden.

Volledig scherm Tijl op school in Damme. © Uilenspiegelmuseum Damme

Deze fietstocht, samengesteld door Jonas Lefevere, vind je ook hieronder terug.