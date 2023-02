Opluchting in jachthaven Breskens: gezonken toiletgebouw is niet lek

Het toilet- en douchegebouw in de jachthaven van Breskens ligt weer op zijn vertrouwde plek. Nog voor het middaguur dreef de ponton met daarop de sanitaire gebouwen voor de gebruikers van de jachthaven in Breskens weer alsof ze de bodem van de haven nog nooit had geraakt.