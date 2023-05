Penalty of niet, Breskens heeft de titel binnen: ‘De terechte kampioen’

De Kok geklopt, wereldkam­pi­oen Verschuure wint wel in Biervliet

Martijn de Kok uit Heinkenszand kon in de Stadsloop van Biervliet na zijn winst in Nisse, geen tweede zege in vijf dagen bijschrijven. Na 10 km moest hij zijn meerdere erkennen in de Belg Steven de Muyt. Wereldkampioen duathlon Monique Verschuure haalde bij de vrouwen wel de zege binnen.