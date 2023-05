Personenauto over de kop op N61; inzittenden gevlucht

Eens een Zeeuw Wegkwij­nend blikt Ton terug op zijn roots: ‘In Zeeuws-Vlaanderen heb ik mij altijd thuis gevoeld’

Ton Verplanke (85) is geboren aan de Schelde. Eind jaren zestig vestigde hij zich op Ameland. Hij was sociaal werker, kunstenaar, beeldhouwer, dichter en filosoof. Inmiddels met pensioen, stokdoof en ‘wegkwijnend’ in zijn huisje aan de Yme Duneweg in Hollum kijkt hij terug op zijn Zeeuwse roots.