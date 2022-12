Politie waarschuwt na 18 inbraken in week tijd in Brugge: “Maak het inbrekers moeilijker”

Veertien effectieve inbraken en vier pogingen. Dat is de balans in Brugge tussen 12 en 18 december. En dat zijn cijfers die opvallen bij de politie Brugge. De inbraken vonden over het ganse grondgebied plaats. Maar er is nog niet veel duidelijkheid is over de modus operandi en of bepaalde inbraken aan elkaar gelinkt kunnen worden blijft voorlopig ook gissen. De politie is wel volop bezig met onderzoek.