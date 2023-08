Prijzen in Cadzand rijzen de pan uit, maar negen ton voor dit woninkje is ‘wel héél extreem’

Boeken­markt Cadzand is ook voor niet-lezers interessant

Het assortiment was enorm, tientallen dozen van een bekend bananenmerk stonden tijdens de jaarlijkse boekenmarkt op de tafels in het Zwingebouw in Cadzand-Dorp. Het was er allemaal, spanning, romantiek, historie; de Bouquet reeks naast Shakespeare en kinderboeken.